ВС РФ отразили за сутки 18 атак на донецком направлении, общие потери ВСУ — до 200 военных
15:12 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, общие потери противника составили до 200 военных, сообщили в Минобороны РФ.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
По данным МО РФ, противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, а также 2 гаубицы Д-30.
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