Европе надо заботиться о своей безопасности, не полагаясь на США — британский министр
09:05 12.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европе необходимо самой позаботиться о своей безопасности, не полагаясь на то, что помощь США будет вечной. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, выступая на совместной пресс-конференции в Лондоне со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.
«Я искренне считаю, что Европа должна пойти на то, чтобы начать заботиться о собственной безопасности. Мы не можем все время ожидать, что США будут всегда приходить на помощь Европе», — сказал министр, слова которого приводит газета Politico.
Комментируя ситуацию вокруг пакета помощи Украине, который не может получить одобрение Конгресса США, Шэппс заявил, что «в интересах Америки» продолжать поддерживать Украину.
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