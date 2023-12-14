Жителям новых субъектов РФ запретят носить боевое оружие за пределами своих регионов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который в том числе запрещает жителям новых регионов носить личное боевое оружие за пределами территорий четырех новых субъектов РФ.

Изменения вносятся в закон, устанавливающий особенности правового регулирования в сфере оборота оружия в новых регионах РФ. Уточняется, что боевое огнестрельное оружие, находящееся у граждан на законном основании, должно быть сдано в органы внутренних дел через 60 дней после отмены военного положения в регионах, но не позднее 1 января 2026 года.

Кроме того, новая норма закона запрещает транспортировку, ношение и хранение гражданами РФ такого оружия за пределами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области.