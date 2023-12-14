0
0
53
НОВОСТИ

Жителям новых субъектов РФ запретят носить боевое оружие за пределами своих регионов

14:32 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который в том числе запрещает жителям новых регионов носить личное боевое оружие за пределами территорий четырех новых субъектов РФ.

Изменения вносятся в закон, устанавливающий особенности правового регулирования в сфере оборота оружия в новых регионах РФ. Уточняется, что боевое огнестрельное оружие, находящееся у граждан на законном основании, должно быть сдано в органы внутренних дел через 60 дней после отмены военного положения в регионах, но не позднее 1 января 2026 года. 

Кроме того, новая норма закона запрещает транспортировку, ношение и хранение гражданами РФ такого оружия за пределами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 14.12.2023
Путину задали вопрос по поводу цен на яйца
0
62
14:35 14.12.2023
Принято решение об отмене комиссии за платежи по ЖКХ для пенсионеров - Путин
0
47
14:15 14.12.2023
Президент РФ оценил ситуацию на финансовом рынке России как стабильную
0
86
14:12 14.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с возможным открытием аэропорта Краснодара
0
87
14:12 14.12.2023
Магаданских школьников предложили привлечь к уборке снега
0
87
14:00 14.12.2023
Словакия и НАТО не сходятся во взглядах на военную помощь Украине — премьер Фицо
0
150
13:50 14.12.2023
Путин сказал, сколько человек сейчас находятся в зоне боевых действий СВО
0
169
13:35 14.12.2023
Чиновники МОК извращают идеи Пьера де Кубертена - Путин
0
146
13:32 14.12.2023
Российская молодежь не задумывается о пенсии - ВШЭ
0
157
13:30 14.12.2023
Президент РФ считает, что механизм вето в ООН нужно сохранить
0
148

Возврат к списку