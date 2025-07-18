Медведев сыронизировал над словами про «удар в сердце военной машины России»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев припомнил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен гинекологическое прошлое и сыронизировал над ее словами о том, что 18-й пакет европейских санкций якобы ударил «в сердце военной машины России».

«Омерзительная старуха Урсула заявила об ударе ЕС в „сердце военной машины России“. Не уверен, что она понимает, где сердце. Но думает она, похоже, всегда одним местом. Тем, которым занималась в период неудачной врачебной практики», — написал Медведев в своем телеграм-канале.