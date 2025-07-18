России нужно максимально отстраняться от ЕС — Медведев
16:32 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Евросоюза показывают, что России нужно продвигать курс на дистанцирование от Европы и не забывать о свойственной Западу русофобии. Это отметил в своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя очередной пакет европейских санкций.
«Следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают <…> и Германия с Францией», — подчеркнул Медведев.
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