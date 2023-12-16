Рейтинг оппозиционного ХДС/ХСС сравнялся с рейтингом всей правящей коалиции ФРГ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный рейтинг входящих в правящую в ФРГ коалицию партий (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП, либералы) сейчас составляет всего 32%, что является новым антирекордом. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, потеряла по сравнению с прошлой неделе 1 п. п. и в случае, если бы парламентские выборы прошли в ФРГ в предстоящее воскресенье, получила бы лишь 15%. Либералы набрали бы всего 5% (также минус 1 п. п.), «Зеленые» — 12% (без изменений).

Первое место в рейтинге популярности занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС, за который готовы проголосовать 32% респондентов (плюс 2 п. п.). Это самый высокий показатель, который консерваторы показали за этот легислатурный период — c последних парламентских выборов 26 сентября 2021 года. «Блок один так же силен, как три партии коалиции „Светофор“ вместе взятые (так в Германии называют правящую коалицию по цветам входящих в нее партий — прим. ТАСС)», — констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт. По его словам, к укреплению позиций ХДС/ХСС ведет в том числе политика, которую проводит нынешнее правительство.

На втором месте закрепилась «Альтернатива для Германии», за которую готовы проголосовать 23% респондентов (плюс 1 п. п.). Левая партия набрала бы 4% голосов (без изменений). В исследовании принимали участие 1 202 человека. Оно проводилось в период с 11 по 15 декабря.

Как пишет Bild am Sonntag, результаты исследования свидетельствуют о разочаровании избирателей работой кабмина Олафа Шольца. Еще один опрос Insa, в котором участвовал 1 001 человек, показал, что 53% респондентов убеждены в том, что канцлер должен поставить в Бундестаге вопрос о доверии к правительству.