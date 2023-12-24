Восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Гонконгом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый более чем за три года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы в Гонконг. Об этом свидетельствуют данные электронного табло международного аэропорта бывшей британской колонии.

Рейс из Шереметьево приземлился в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Регулярное авиасообщение с Гонконгом было приостановлено в 2020 году на фоне антиковидных ограничений. После восстановления рейсов полеты из Москвы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Они будут выполняться широкофюзеляжными лайнерами Airbus A330.