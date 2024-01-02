0
0
90
НОВОСТИ

Мадуро считает, что РФ одерживает победу над НАТО и санкциями Запада

11:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее страны Запада, убежден президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, и экономические показатели России — рост экономики, ее стабильность, ее процветание — сегодня лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США. Это говорит о великой внутренней силе России», — сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.

По мнению венесуэльского лидера, Запад не хочет искать мирного решения конфликта на Украине. «Запад просто одержим русофобией, идеей уничтожения России. Есть только один путь [решения конфликта] — им нужно начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, с Россией на основе уважения, и достигнуть соглашения, которое гарантировало бы мир и безопасность для России и всего региона», — считает Мадуро.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:00 02.01.2024
На 112-м году жизни умер старейший житель Италии
0
107
10:10 02.01.2024
В регламенте МВД РФ закрепят запрет для уклонистов от армии сдавать экзамены на права
0
174
10:00 02.01.2024
В 2023 году в Британию почти 30 тыс. нелегальных иммигрантов
0
212
20:55 01.01.2024
В новогоднем тираже «Русского лото» житель Тюмени выиграл 1 млрд рублей
0
813
20:45 01.01.2024
Новогодние мероприятия в Японии у императорского дворца отменили
0
761
19:50 01.01.2024
Прием документов для участия в выборах президента РФ завершился - ЦИК
0
929
19:35 01.01.2024
Уличные мероприятия в Москве в новогоднюю ночь посетили почти 500 тыс. человек
0
810
18:30 01.01.2024
После обстрела ВСУ четыре населенных пункта Белгородской области остались без света
0
872
18:20 01.01.2024
В новогодние праздники в РФ проходят массовые рейды по выявлению пьяных водителей
0
870
17:35 01.01.2024
Путин уверен, что противник РФ в СВО «постепенно сдувается»
0
1024

Возврат к списку