Мадуро считает, что РФ одерживает победу над НАТО и санкциями Запада

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия одерживает победу в экономической войне, которую развернули против нее страны Запада, убежден президент Венесуэлы Николас Мадуро.



«Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, и экономические показатели России — рост экономики, ее стабильность, ее процветание — сегодня лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США. Это говорит о великой внутренней силе России», — сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.



По мнению венесуэльского лидера, Запад не хочет искать мирного решения конфликта на Украине. «Запад просто одержим русофобией, идеей уничтожения России. Есть только один путь [решения конфликта] — им нужно начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, с Россией на основе уважения, и достигнуть соглашения, которое гарантировало бы мир и безопасность для России и всего региона», — считает Мадуро.





