Мадуро считает, что РФ одерживает победу над НАТО и санкциями Запада
11:10 02.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Россия выигрывает войну против всего НАТО, несмотря на все их военные расходы. Приложив огромные усилия, потому что на нее наложили экономические санкции, Россия победила в экономической войне против санкций, и экономические показатели России — рост экономики, ее стабильность, ее процветание — сегодня лучше, чем у всей Европы, даже лучше, чем у США. Это говорит о великой внутренней силе России», — сказал Мадуро в традиционном интервью 1 января газете Le Monde diplomatique.
По мнению венесуэльского лидера, Запад не хочет искать мирного решения конфликта на Украине. «Запад просто одержим русофобией, идеей уничтожения России. Есть только один путь [решения конфликта] — им нужно начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, с Россией на основе уважения, и достигнуть соглашения, которое гарантировало бы мир и безопасность для России и всего региона», — считает Мадуро.
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