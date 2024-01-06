0
0
0
НОВОСТИ

Из-за повышения цены поставки иранской нефти в Китай сократились

17:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт иранской нефти в Китай сократился из-за повышения цены на нее для китайских покупателей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой и нефтеперерабатывающей отраслях.

По информации агентства, в ноябре прошлого года Иран и Китай заключали сделки на поставки со скидкой к нефти марки Brent в размере $10 за баррель. Однако в начале декабря Тегеран сообщил Пекину об уменьшении скидки до $5-6 на поставки в декабря и январе. Представители отрасли сочли такие действия нарушением ранее достигнутых договоренностей.

Агентство отметило, что сокращение поставок нефти в Китай также может быть связано со смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего латиноамериканская страна смогла организовать поставки нефти в США и Индию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:10 06.01.2024
Лидер французской партии обвинил НАТО в обрушении экономики ЕС
0
139
16:30 06.01.2024
В ночь на Рождество москвичей ожидает до минус 24 градусов - Фобос
0
189
16:10 06.01.2024
В Краснодаре найдена мертвой шеф-редактор ГТРК «Кубань»
0
220
14:15 06.01.2024
Законы ФРГ не позволяют выдавать Киеву украинцев для службы в ВСУ
0
367
13:20 06.01.2024
Байден критикует Трампа за "его восхищение Путиным"
0
409
13:10 06.01.2024
Аэропорт Праги не принял восемь рейсов из-за тумана
0
386
12:20 06.01.2024
В период Рождества МЧС контролирует более 12 тыс. православных храмов
0
426
12:10 06.01.2024
Экономика США может пострадать от противостояния Конгресса и Белого дома - инвестор
0
439
11:35 06.01.2024
Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине касается и мужчин за рубежом
0
475
11:20 06.01.2024
За последние 6 лет во Франции обанкротилось рекордное число компаний
0
465

Возврат к списку