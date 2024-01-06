Из-за повышения цены поставки иранской нефти в Китай сократились
17:20 06.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации агентства, в ноябре прошлого года Иран и Китай заключали сделки на поставки со скидкой к нефти марки Brent в размере $10 за баррель. Однако в начале декабря Тегеран сообщил Пекину об уменьшении скидки до $5-6 на поставки в декабря и январе. Представители отрасли сочли такие действия нарушением ранее достигнутых договоренностей.
Агентство отметило, что сокращение поставок нефти в Китай также может быть связано со смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего латиноамериканская страна смогла организовать поставки нефти в США и Индию.
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