Из-за повышения цены поставки иранской нефти в Китай сократились

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт иранской нефти в Китай сократился из-за повышения цены на нее для китайских покупателей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в торговой и нефтеперерабатывающей отраслях.



По информации агентства, в ноябре прошлого года Иран и Китай заключали сделки на поставки со скидкой к нефти марки Brent в размере $10 за баррель. Однако в начале декабря Тегеран сообщил Пекину об уменьшении скидки до $5-6 на поставки в декабря и январе. Представители отрасли сочли такие действия нарушением ранее достигнутых договоренностей.



Агентство отметило, что сокращение поставок нефти в Китай также может быть связано со смягчением американских санкций в отношении Венесуэлы, в результате чего латиноамериканская страна смогла организовать поставки нефти в США и Индию.



