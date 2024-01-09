Президент Приднестровья заявил, что Молдавия перешла от переговоров к методам давления
09:32 09.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в отказе от переговоров по урегулированию отношений с Тирасполем и переходе к методам давления.
«Стагнация в переговорном процессе — выбор исключительно Республики Молдова. Никаких иных причин для паузы в диалоге, паралича формата „пять плюс два“ (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США — прим. ТАСС) и отказа от достигнутых договоренностей не существует <…>. Молдова сегодня действует исключительно через инструменты санкций, ограничений и запугивания», — сказал в интервью ТАСС Красносельский, обратив внимание на экономическое давление, а также ужесточение санкций за сепаратизм.
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