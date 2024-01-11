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НОВОСТИ

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

13:28 11.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении артиста.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства.

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