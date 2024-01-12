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Удерживаемый СБУ американец Лира умер в заключении на Украине

22:40 12.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, которого удерживала Служба безопасности Украины (СБУ), погиб в заключении. Об этом сообщил американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры.

«Гонсало Лира-старший рассказал, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, в которой он находился из-за критики правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена», — написал Карлсон на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Карлсон добавил, что несмотря на американское гражданство Лиры, администрация США «явно поддерживала его заключение и пытки».

В субботу американский предприниматель Илон Маск обратился к украинскому президенту с просьбой объяснить арест и содержание Лиры под стражей. Свое мнение по этой теме Маск озвучил в ответ на публикацию в соцсети X Такера Карлсона, который заявлял, что Лиру «пытали в украинской тюрьме за критику Владимира Зеленского».

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