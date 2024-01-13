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НОВОСТИ

Ряд ведомств США получил из Белого дома предупреждение о возможном «шатдауне» - СМИ

17:30 13.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом сообщил ряду ведомств о необходимости готовиться к возможной приостановке работы правительства США (шатдауну). Об этом сообщило вечером в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Административно-бюджетное управление Белого дома в пятницу уведомило некоторые ведомства о том, что им следует решить, как они будут работать в случае прекращения государственного финансирования.

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