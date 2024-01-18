Израилю разрешат принять участие в «Евровидении» — организатор

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в городе Мальмё на юге Швеции, не намерены исключать Израиль из числа участников. Комментарий Европейского вещательного союза (ЕВС), который организовывает мероприятие, приводит телеканал SVT.

«Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет», — заявил ЕВС.

Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как «мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки». ЕВС добавил, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.

В 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на «Евровидении» не будет представлена Россия.

В Швеции и других странах звучали призывы исключить Израиль из конкурса песни «Евровидение» из-за конфликта в секторе Газа и многочисленных жертв среди гражданского населения.