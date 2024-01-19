Сбер готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

19:13

Фото пресс-службы Сбера



Первый заместитель председателя правления Сбербанкаи президент АО «АВТОВАЗ»провели рабочую встречу в Тольятти на территории крупнейшего автопроизводителя страны. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровизации производства, внедрение передовых разработок Сбера на основе искусственного интеллекта (AI) в автомобильную продукцию предприятия, участие Сбера в инвестиционном проекте по разработке и выпуску новой модели легкового автомобиля.

Сбер и АВТОВАЗ объединяет многолетнее сотрудничество в сфере кредитования, факторинга, расчетно-кассового обслуживания, предприятие является участником зарплатного проекта банка. Сбер способствует развитию производства, внедрению инноваций на предприятии, успешной реализации его социальной функции.

«Цель нашей сегодняшней встречи заключалась в том, чтобы, используя опыт и наработки Сбера в сферах цифровизации бизнес-процессов, машинного обучения и AI-технологий, сформировать предложение продуктов и сервисов, необходимых именно АВТОВАЗу для продолжения эффективной работы и развития, – рассказал Александр Ведяхин. – В частности, Сбер готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования. Lada является самым популярным автомобилем у нас в стране, и мы рады, что в том числе благодаря сотрудничеству со Сбером удается удовлетворять спрос и стимулировать его».

«АВТОВАЗ и Сбер связывают давние партнерские отношения, и мы благодарны банку за долгосрочную поддержку и финансирование наших новых проектов, – отметил Максим Соколов. – Являясь одним из лидеров IT-отрасли, банк вышел к нам с предложением использовать свои наработки в области автомобильной телематики и сервисов. Это современные и интересные решения, которые мы детально проанализируем в ближайшее время».

Соглашение, направленное на расширение взаимодействия между Сбером и АВТОВАЗом, было заключено летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.