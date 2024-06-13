Украина будет получать сжиженный газ из США

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и США заключили комплексное соглашение на поставку американского сжиженного газа на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга «ДТЭК»

«Дочерняя компания группы „ДТЭК“ по торговле сырьевыми товарами и Venture Global (США) объявили о заключении комплексного основного соглашения на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Восточную Европу», — говорится в сообщении.