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НОВОСТИ

Украина будет получать сжиженный газ из США

18:30 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и США заключили комплексное соглашение на поставку американского сжиженного газа на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга «ДТЭК»

«Дочерняя компания группы „ДТЭК“ по торговле сырьевыми товарами и Venture Global (США) объявили о заключении комплексного основного соглашения на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Восточную Европу», — говорится в сообщении.

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