Украина будет получать сжиженный газ из США
18:30 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина и США заключили комплексное соглашение на поставку американского сжиженного газа на Украину и в Восточную Европу. Об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга «ДТЭК»
«Дочерняя компания группы „ДТЭК“ по торговле сырьевыми товарами и Venture Global (США) объявили о заключении комплексного основного соглашения на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Восточную Европу», — говорится в сообщении.
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