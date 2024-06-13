РФ справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за действий недружественных стран, «наука на месте стоять не будет». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с получателями мегагрантов.

«В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег — ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», — сказал российский лидер.