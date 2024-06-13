РФ справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций — Путин
17:40 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за действий недружественных стран, «наука на месте стоять не будет». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с получателями мегагрантов.
«В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег — ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», — сказал российский лидер.
НОВОСТИ
- 18:50 13.06.2024
- Запад прекратил участие России практически во всех крупных научных проектах – ученый «Курчатовского института»
- 18:30 13.06.2024
- Украина будет получать сжиженный газ из США
- 18:15 13.06.2024
- Запад намерен не размораживать активы РФ, пока Москва не заплатит Киеву компенсацию
- 17:55 13.06.2024
- Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму
- 17:12 13.06.2024
- США и их союзники будут наращивать военный потенциал Украины десятилетиями — Пентагон
- 17:00 13.06.2024
- Средний возраст штурмовиков ВСУ под Харьковом превысил 45 лет
- 16:32 13.06.2024
- Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о намерении страны стать членом БРИКС
- 16:12 13.06.2024
- США обеспокоены прогрессом в развитии атомных подводных лодок РФ — СМИ
- 16:00 13.06.2024
- У Украины не хватит генерации электричества, чтобы пережить зиму — глава Минэнерго
- 15:32 13.06.2024
- США потеряли былое влияние в АТР — офицер японской разведки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать