США и их союзники будут наращивать военный потенциал Украины десятилетиями — Пентагон
17:12 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон и его союзники нацелены на наращивание военного потенциала Украины в течение предстоящих десятилетий. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Коалиция по-прежнему непоколебима и сильна, контактная группа по-прежнему нацелена на удовлетворение неотложных потребностей Украины и на то, чтобы помочь ей сдерживать агрессию России в последующие десятилетия», — сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Киеву. «Участники контактной группы продолжают действовать, чтобы обеспечить Украину тем, в чем она нуждается, и в то время, когда она в этом нуждается», — заверил Остин.
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