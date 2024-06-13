США обеспокоены прогрессом в развитии атомных подводных лодок РФ — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в свете визита отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубу обеспокоены растущими возможностями российских атомных подводных лодок скрытно вести наблюдение и передвигаться на близком к побережью США расстоянии. Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, поводом для беспокойства стал «первый со времен холодной войны» визит российской атомной подводной лодки на Кубу в составе отряда кораблей ВМФ России. Как отмечали в кубинском Министерстве Революционных вооруженных сил, ни один из российских кораблей, посетивших Гавану, в том числе подлодка «Казань», не несет ядерного оружия.

По утверждению газеты, американские военные рассматривают присутствие российских подводных лодок в мировых океанах «как угрозу» и пытаются понять, станут ли учения российских кораблей в бассейне Карибского моря поводом для изменения в поведении Вооруженных сил США. «В конце десятилетия эта угроза только усилится», — приводит издание высказывание главы Северного командования (NORTHCOM) ВС США генерала Грегори Гийо.

Американские военные, по информации Miami Herald, распорядились направить три эсминца с управляемым ракетным оружием, корабль береговой охраны и самолет — обнаружитель подводных лодок для наблюдения за действиями российских кораблей. Издание отмечает в последние годы Россия нарастила темпы развития программы по созданию подводных лодок.

12 июня отряд кораблей ВМФ России после проведения учений по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане прибыл с визитом в порт Гаваны. В его составе фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» — носители современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс». В составе группы также танкер-снабженец «Академик Пашин» и буксир «Николай Чикер».