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У Украины не хватит генерации электричества, чтобы пережить зиму — глава Минэнерго

16:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина на данный момент не обладает достаточным объемом генерации электроэнергии, чтобы пережить ближайшую зиму. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«До зимы осталось пять месяцев. Если мы не сможем сейчас организовать защиту, то не сможем провести ремонт. 50% (от имевшегося ранее объема генерации — прим. ТАСС) не хватит, чтобы пройти зиму», — сказал он в интервью агентству Reuters.

Галущенко добавил, что ремонтные работы не будут иметь смысла, если Украина не получит дополнительных систем противовоздушной обороны. По его словам, для проведения ремонта поврежденных электростанций необходимо от семи до девяти систем ПВО Patriot, причем они нужны уже в ближайшие недели.

Как указал министр энергетики Украины, страна уже сейчас вынуждена вводить отключения света, а зимой ситуация ухудшится. «Покрыть недостаток за счет импорта мы не сможем», — добавил он.

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