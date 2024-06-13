17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний возраст военнослужащих штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющих на харьковском направлении, превышает 45 лет. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Раньше мы называли „бригадой дедов“ 32-ю ОМБР. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — сказал собеседник агентства.