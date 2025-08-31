Армения и Пакистан приняли решение об установлении дипломатических отношений

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества», — отмечается в релизе.