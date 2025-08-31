Армения и Пакистан приняли решение об установлении дипломатических отношений
18:30 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
«Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества», — отмечается в релизе.
НОВОСТИ
- 18:04 31.08.2025
- В рамках саммита ШОС в Тяньцзине у президента Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо
- 16:20 31.08.2025
- Мерц: Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент
- 13:17 31.08.2025
- Фон дер Ляйен пообещала «прифронтовой» Польше новые военные дотации
- 12:50 31.08.2025
- Эрдоган: Турция будет терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию
- 10:20 31.08.2025
- Для хищения средств мошенники начали использовать имитацию приложения MIR Pay
- 09:44 31.08.2025
- Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь на саммит ШОС
- 09:41 31.08.2025
- Мэр Чикаго, похоже, собирается противостоять Нацгвардии США
- 20:50 30.08.2025
- Из-за обстрела ВСУ более 17 тыс. жителей курского приграничья остались без света
- 19:45 30.08.2025
- Гарантии безопасности Киеву будет обеспечивать в основном Европа - Трамп
- 19:30 30.08.2025
- Трамп заявил, что США больше не оказывают помощь Украине, а продают оружие НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать