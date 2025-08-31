Эрдоган: Турция будет терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию
12:50 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна реализовала практические шаги в рамках урегулирования конфликта на Украине и продолжит терпеливо прилагать дипломатические усилия в рамках мирного процесса. Об этом Эрдоган написал в обнародованной его администрацией статье для китайского издания People's Daily в рамках его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в КНР.
«Мы разработали практические решения для смягчения глобальных последствий, вызванных российско-украинским [конфликтом], такие как черноморская зерновая инициатива. Эта инициатива обеспечила продовольственную безопасность миллионов людей по всему миру. Благодаря организации мирных переговоров в Анталье и Стамбуле нам удалось сохранить дипломатические связи, а также обеспечить открытие гуманитарных коридоров. Мы также сыграли важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной. Совсем недавно организовали возобновленные мирные переговоры в Стамбуле и еще больше расширили свой вклад в этот процесс», — написал президент. Он отметил, что Турция будет «терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию» на этом направлении.
