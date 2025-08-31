В рамках саммита ШОС в Тяньцзине у президента Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо

18:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Планируется», — ответил он на соответствующий вопрос. Видео опубликовано в телеграм-канале «Юнашев Live».