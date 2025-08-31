ВС РФ освободили всю территорию юга ДНР - Пушилин
20:40 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ, выбив ВСУ из Камышевахи, освободили всю территорию юга Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики. Это действительно значимо, поэтому всем бойцам, всем военнослужащим группировки войск „Восток“ особые слова благодарности», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 18:30 31.08.2025
- Армения и Пакистан приняли решение об установлении дипломатических отношений
- 18:04 31.08.2025
- В рамках саммита ШОС в Тяньцзине у президента Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо
- 16:20 31.08.2025
- Мерц: Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент
- 13:17 31.08.2025
- Фон дер Ляйен пообещала «прифронтовой» Польше новые военные дотации
- 12:50 31.08.2025
- Эрдоган: Турция будет терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию
- 10:20 31.08.2025
- Для хищения средств мошенники начали использовать имитацию приложения MIR Pay
- 09:44 31.08.2025
- Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь на саммит ШОС
- 09:41 31.08.2025
- Мэр Чикаго, похоже, собирается противостоять Нацгвардии США
- 20:50 30.08.2025
- Из-за обстрела ВСУ более 17 тыс. жителей курского приграничья остались без света
- 19:45 30.08.2025
- Гарантии безопасности Киеву будет обеспечивать в основном Европа - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать