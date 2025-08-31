0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили всю территорию юга ДНР - Пушилин

20:40 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ, выбив ВСУ из Камышевахи, освободили всю территорию юга Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики. Это действительно значимо, поэтому всем бойцам, всем военнослужащим группировки войск „Восток“ особые слова благодарности», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

