Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о намерении страны стать членом БРИКС
16:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщило таиландское внешнеполитическое ведомство по итогам участия Сангиампхонга в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», состоявшейся 11 июня в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС.
«Каждое государство — член БРИКС приветствовало решение Таиланда и считало, что Таиланд может внести вклад в успех БРИКС. Министр также вручил письмо с выражением намерения Таиланда стать полноправным членом БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову», — говорится в сообщении.
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