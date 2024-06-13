Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о намерении страны стать членом БРИКС

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать полноправным членом БРИКС. Об этом сообщило таиландское внешнеполитическое ведомство по итогам участия Сангиампхонга в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», состоявшейся 11 июня в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в БРИКС.

«Каждое государство — член БРИКС приветствовало решение Таиланда и считало, что Таиланд может внести вклад в успех БРИКС. Министр также вручил письмо с выражением намерения Таиланда стать полноправным членом БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову», — говорится в сообщении.