Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму

17:55

Выборы в Мосгордуму будут серьезным экзаменом для кандидатов «Единой России», заявил мэр столицы Сергей Собянин, встречаясь с политиками, выдвинутыми партией. «Москвичи будут оценивать и вас, и меня, и всю нашу большую команду, как мы с вами поработали последние пять лет, что достигали, что не удалось сделать. И конечно, мы должны понимать, куда двигаемся дальше и какие задачи перед собой ставим», - сказал градоначальник, обсуждая с канидиатами в Московскую городскую думу важнейшие программы и планы развития города на ближайшие годы.

По словам вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, отбор претендентов был проведен посредством процедуры предварительного голосования. «Такой формат выдвижения партия использует уже 15 лет. В этом году свыше 430 тыс. москвичей помогли «Единой России» сформировать сильную команду кандидатов», – сообщил Толстой.

Отметим, в числе кандидатов ЕР председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Совета Федерации от Мосгордумы, зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, глава фракции «Единая Россия» Степан Орлов, замгендиректора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков. В числе кандидатов космонавты, Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, титулованные спортсменки чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, музыкант Родион Газманов.

Напомним, выборы восьмого созыва Московской городской думы запланированы на 6–8 сентября. Единая Россия» была первой среди парламентских партий, выдвинувшей своих кандидатов на всех 45 одномандатных округах. Как уже сообщала "Независимая газета", полный список кандидатов для выдвижения был утвержден делегатами XXX Конференции Московского городского регионального отделения «Единой России».