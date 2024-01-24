Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
09:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурные силы ПВО РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.
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