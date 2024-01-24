Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные силы ПВО РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве.