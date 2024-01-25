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НОВОСТИ

Британия хочет применить опыт подготовки ВСУ для обучения «гражданской армии» — The Times

10:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Великобритании хочет использовать опыт подготовки украинских военнослужащих на территории королевства для обучения гражданских лиц основам военного дела. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

«Мы видим, что многое из того, чем мы занимаемся, может использоваться как репетиция создания собственного второго эшелона», — заявил изданию один из источников. По его словам, программа подготовки новобранцев Вооруженных сил Украины на территории Великобритании «была успешной» и может помочь при формировании «гражданской армии» в королевстве.

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