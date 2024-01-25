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Дальнейшие перспективы обмена пленными между РФ и Украиной пока непонятны — Песков

11:20 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ничего пока нельзя сказать о том, каковы дальнейшие перспективы обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу уточнить, поставлен ли в данный момент обмен на паузу, представитель Кремля заметил, что в отношении дальнейших перспектив этого процесса пока «ничего нельзя сказать».

Говоря о последствиях уничтожения Вооруженными силами Украины российского военно-транспортного самолета Ил-76, Песков подчеркнул, что то, «каким образом это скажется на перспективах продолжения этого процесса (обмена пленными — прим. ТАСС), это никто не скажет». «Но еще раз повторяю, это процесс (обмен пленными — прим. ТАСС), который должен идти в абсолютной тишине», — добавил он.

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