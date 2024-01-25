СК Белоруссии обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм. Об этом сообщило следственное ведомство в своем телеграм-канале.

«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской (экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская — прим. ТАСС), которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности», — отметили в СК.