СК Белоруссии обвинил 20 человек в заговоре с целью захвата власти
12:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство в отношении находящихся за рубежом 20 человек, которым инкриминируются участие в заговоре с целью захвата государственной власти и экстремизм. Об этом сообщило следственное ведомство в своем телеграм-канале.
«Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской (экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская — прим. ТАСС), которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности», — отметили в СК.
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