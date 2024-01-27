После обстрела хуситов в Красном море загорелся танкер

10:00 Источник: Lenta.ru

Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море, сообщает Bloomberg. Уточняется, что в результата обстрела и пожара никто не пострадал.

К пострадавшему танкеру направляются другие корабли для оказания помощи.

Танкер шел под флагом Маршалловых островов шло из Греции в Сингапур, в конечный пункт судно должно было попасть 8 февраля. Lenta.Ru