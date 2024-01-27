0
0
0
НОВОСТИ

После обстрела хуситов в Красном море загорелся танкер

10:00 27.01.2024 Источник: Lenta.ru

Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море, сообщает Bloomberg. Уточняется, что в результата обстрела и пожара никто не пострадал.

К пострадавшему танкеру направляются другие корабли для оказания помощи.

Танкер шел под флагом Маршалловых островов шло из Греции в Сингапур, в конечный пункт судно должно было попасть 8 февраля.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 27.01.2024
В ближайшие 3 года в Карабах и Восточный Зангезур приедут жить 100 тыс. человек — посол
0
94
09:00 27.01.2024
Госдеп одобрил возможную продажу Турции самолетов F-16
0
135
08:50 27.01.2024
Наплыв украинских беженцев привел к повышению преступности в Польше - СМИ
0
161
08:40 27.01.2024
Физлица смогут не устанавливать кнопки SOS на ввозимые в РФ автомобили до конца 2027 года
0
166
08:30 27.01.2024
Планы США по Украине нацелены на оборону, а не на возвращение территорий в этом году — WP
0
186
21:40 26.01.2024
В Минске открылась выставка о преступлениях киевского режима
0
639
20:35 26.01.2024
Канцлер Австрии считает, что ЕС нуждается в четких правилах для защиты границ от мигрантов
0
640
19:45 26.01.2024
Киев приглашает Китай принять участие в саммите по украинской «формуле мира»
0
893
18:25 26.01.2024
Из-за отмены льгот германские фермеры вновь вышли на акции протеста
0
809
17:40 26.01.2024
МВД РФ предлагает лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров
0
800

Возврат к списку