После обстрела хуситов в Красном море загорелся танкер
10:00 27.01.2024 Источник: Lenta.ru
Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море, сообщает Bloomberg. Уточняется, что в результата обстрела и пожара никто не пострадал.
К пострадавшему танкеру направляются другие корабли для оказания помощи.
Танкер шел под флагом Маршалловых островов шло из Греции в Сингапур, в конечный пункт судно должно было попасть 8 февраля. Lenta.Ru
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