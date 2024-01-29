Венгрия не поддастся на шантаж ЕС по вопросу финансирования Украины — министр
09:32 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддастся на шантаж и политическое давление со стороны Евросоюза, который пытается заставить ее одобрить финансирование Украины. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на сообщения о том, что Брюссель готов развязать против Будапешта чуть ли не экономическую войну.
«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства», — написал Бока на своей станице в соцсети.
Министр отметил, что «эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство уже давно говорит: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления». «Венгрия не увязывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и не позволит другим делать это. Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу», — предупредил Бока.
Ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.
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