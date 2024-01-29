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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года

17:40 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.

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