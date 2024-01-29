Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года
17:40 29.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.
Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.
НОВОСТИ
- 18:20 29.01.2024
- Решение CAS по Валиевой пресс-секретарь президента РФ считает политизированным
- 17:12 29.01.2024
- Украина должна вернуть венграм в Закарпатье права, существовавшие до 2015 года — Сийярто
- 17:02 29.01.2024
- В 2023 году в офисах Сбера были совершены 21 миллион операций по нефинансовым сервисам
- 17:00 29.01.2024
- Оборонная промышленность ЕС не готова к таким вызовам, как СВО РФ — Боррель
- 16:32 29.01.2024
- Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составит $54 млрд — Лукашенко
- 16:12 29.01.2024
- Чехия заключила с США соглашение о покупке 24 истребителей F-35
- 16:00 29.01.2024
- Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском — ТВ
- 15:56 29.01.2024
- Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное обслуживание Сосенского
- 15:50 29.01.2024
- В павильоне Сбера на ВДНХ прошла жеребьевка «Игр будущего»
- 15:32 29.01.2024
- Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать