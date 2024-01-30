Израиль не выведет войска из Газы и не освободит тысячи палестинцев из тюрем — Нетаньяху

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», — заявил Нетаньяху, выступая на мероприятии в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан. Видеозапись его выступления распространила канцелярия главы правительства.