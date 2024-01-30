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В центре доменов сообщили о восстановлении работы сайтов в зоне .RU

22:40 30.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая проблема вызвавшая недоступность сайтов в доменной зоне .RU устранена. Об этом говорится в сообщении координационного центра доменов .RU/РФ.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой Domain name system security extensions, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена», — сказано в сообщении.

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