Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию
11:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, продаже иностранных подарков. Об этом сообщила газета Dawn.
Ранее Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.
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