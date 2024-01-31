Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и его супругу Бушру Биби к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, продаже иностранных подарков. Об этом сообщила газета Dawn.

Ранее Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.