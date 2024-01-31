Производство боеприпасов в ЕС возрастет до 1,4 млн единиц до конца года — глава МО Эстонии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС сможет нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств стран сообщества в Брюсселе.

«[ЕС] необходимо нарастить производство боеприпасов, оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», — отметил он.