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НОВОСТИ

Производство боеприпасов в ЕС возрастет до 1,4 млн единиц до конца года — глава МО Эстонии

11:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС сможет нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств стран сообщества в Брюсселе.

«[ЕС] необходимо нарастить производство боеприпасов, оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», — отметил он.

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