Счетная палата РФ по итогам 2023 г. выявила нарушения более чем на 2 трлн руб.

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ выявила по итогам 2023 года нарушения на сумму более чем 2 трлн рублей, сообщила в интервью RTVI исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

«По итогам 2023 года правда очень высокий объем выявленных нарушений, это более 2 трлн рублей. И причин здесь несколько, и, наверное, надо сразу оговориться, что, действительно, доля нарушений растет, но растут и расходы, и, соответственно, соотношение выявленных нарушений и объема расходов, оно должно меняться. Но тем не менее, конечно, прирост есть, и в основном это нарушения, в большем своем объеме связанные с нарушением бюджетного законодательства, связанные с фактами нарушений бухгалтерского учета и отчетности», — сказала она.

Ранее Счетная палата сообщала о том, что по итогам 2022 года объем выявленных нарушений составил 885,6 млрд рублей.

По словам Изотовой, большая часть нарушений исправляется в процессе проверок. Нарушения, связанные с нецелевым и неэффективным использованием средств, составляют примерно 10-20% от общего числа. За прошедший год в федеральный бюджет по итогам проверок вернулось более 20 млрд рублей. В 2022 году эта цифра составила 9 млрд рублей.