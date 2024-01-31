Счетная палата РФ по итогам 2023 г. выявила нарушения более чем на 2 трлн руб.
16:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ выявила по итогам 2023 года нарушения на сумму более чем 2 трлн рублей, сообщила в интервью RTVI исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.
«По итогам 2023 года правда очень высокий объем выявленных нарушений, это более 2 трлн рублей. И причин здесь несколько, и, наверное, надо сразу оговориться, что, действительно, доля нарушений растет, но растут и расходы, и, соответственно, соотношение выявленных нарушений и объема расходов, оно должно меняться. Но тем не менее, конечно, прирост есть, и в основном это нарушения, в большем своем объеме связанные с нарушением бюджетного законодательства, связанные с фактами нарушений бухгалтерского учета и отчетности», — сказала она.
Ранее Счетная палата сообщала о том, что по итогам 2022 года объем выявленных нарушений составил 885,6 млрд рублей.
По словам Изотовой, большая часть нарушений исправляется в процессе проверок. Нарушения, связанные с нецелевым и неэффективным использованием средств, составляют примерно 10-20% от общего числа. За прошедший год в федеральный бюджет по итогам проверок вернулось более 20 млрд рублей. В 2022 году эта цифра составила 9 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 15:32 31.01.2024
- Каждый гражданин Монголии получит дивиденды как часть общего природного богатства страны
- 15:12 31.01.2024
- Ил-76 был сбит, предположительно, с использованием ЗРК Patriot — источник
- 15:00 31.01.2024
- КНР не откажется от поддержки РФ по украинскому вопросу, несмотря на давление США
- 14:32 31.01.2024
- РФ достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей — Евтухов
- 14:12 31.01.2024
- Писатель Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину
- 14:00 31.01.2024
- В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций
- 13:50 31.01.2024
- В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»
- 13:32 31.01.2024
- Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел
- 13:20 31.01.2024
- Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 13:05 31.01.2024
- Отношения РФ и КНР переживают лучший период за всю их историю — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать