Деньги Словакии в фонде Украины не пойдут на покупку оружия - Фицо

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине не имеет военного решения, поэтому Словакия готова предоставлять средства в фонд Евросоюза для Украины на все, помимо оружия. Соответствующее заявление по итогам экстренного саммита ЕС заявил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Мы четко сказали [на саммите в Брюсселе], что Словакия будет участвовать в этом [финансировании Украины], предоставляя средства [в фонд помощи Украине] на все, что не касается оружия. Можем оказывать помощь в разминировании территории, можем помогать иначе, но это будут всегда [технические] средства, которые не несут смерть, — сказал премьер. — Наша позиция ясна. Мы на государственном уровне не заинтересованы поддерживать дальнейшее вооружение Украины. Я не верю в военное решение конфликта, происходящего на Украине».

Среди ведущих европейских политиков, по словам Фицо, становится все больше полагающих, что конфликт на Украине не имеет военного решения. «Мы [в ЕС] должны отказаться от одного плана, которым является война. Мы должны перейти к другому плану, которым является мир, но пока мы так далеко не продвинулись», — сказал премьер.