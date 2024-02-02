Трамп опережает Хейли в ее родном штате Южная Каролина на 26 процентных пунктов — опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский президент Дональд Трамп опережает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в ее родной Южной Каролине на 26 процентных пунктов (п. п.) за несколько недель до праймериз республиканцев в штате, которые пройдут 24 февраля. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного газетой The Washington Post и исследовательской службой Университета Монмута (штат Нью-Джерси).

Согласно исследованию, экс-президент получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли — 32%. По данным опроса, Трамп пользуется поддержкой большинства в Южной Каролине как среди мужчин — 62%, так и среди женщин — 54%. Семь из десяти избирателей штата также считают, что бывший американский лидер определенно или вероятно победит действующего президента Джо Байдена на выборах в ноябре.