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Фермеры Нидерландов присоединились к протестам, которые проходит в ряде стран ЕС

09:40 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протесты фермеров охватили различные районы Нидерландов. Ряд автотрасс оказался заблокированным, на некоторых дорогах демонстранты жгут костры, сообщает телеканал NOS.

По его данным, перекрыта трасса А7 рядом с городами Хорн и Драхтен. Также заблокирован проезд вдоль трассы А12 около города Утрехт. Здесь фермеры жгут сено и покрышки. Заблокирована и дорога F1 в районе города Маркело.

Фермерские протесты охватили Нидерланды в пятницу вслед за Бельгией и рядом других стран. Основное недовольство связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений, в том числе из-за дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств. Кроме того, фермеры недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, в результате которой они получают все меньше субсидий, но сталкиваются со все большим количество правил и ограничений.

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