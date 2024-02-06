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Евродепутаты просят применить к Израилю на «Евровидении» те же стандарты, что к РФ

15:12 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 депутатов Европарламента (ЕП) обратились к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) с просьбой отстранить Израиль от участия в международном конкурсе песни «Евровидение» из-за ближневосточного конфликта, таким образом приняв ту же меру, что и в отношении России из-за ситуации на Украине.

Испанская левая партия «Подемос» («Мы можем»), чьи депутаты поддержали инициативу, опубликовала письмо в адрес ЕВС в соцсети X. В послании говорится, что участие Израиля в конкурсе «отмывает режим, который ведет этническую чистку в Палестине». Как напомнили авторы письма, в 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на «Евровидении» не будет представлена Россия. В этой связи евродепутаты призвали Европейский вещательный союз «быть последовательным и применять одни и те же стандарты при принятии решений».

18 января организаторы конкурса «Евровидение» сообщили, что не намерены исключать Израиль из числа участников.

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