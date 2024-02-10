Мир сторонников НАТО рушится, они готовы к тотальной войне - Филиппо
21:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники НАТО в СМИ допускают все более несдержанные комментарии вплоть до призывов к войне после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое стало для альянса настоящим ударом. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Историческое интервью Такера Карлсона с Путиным приводит в ярость всю систему НАТО, потому что оно заставляет людей слышать историю, отличную от пропаганды НАТО, и которую они терпеть не могут! <…> Оно сделало их еще более безумными и истеричными!» — написал он на своей странице в соцсети X, где также опубликовал выдержку из интервью профессора французского университета Sciences Po Николя Тенцера.
Профессор в приведенном фрагменте эфира телеканала LCI напоминает, что у западных стран есть возможность «вмешаться, не спровоцировав третью мировую или ядерную войну». По его словам, угроза подобных перспектив является лишь «идеологическим инструментом Кремля», направленным на то, чтобы страны НАТО «сдерживались». Развивая свою мысль, он заметил, что упомянутое вмешательство — это фактически «нанесение ударов по российским военным и логистическим базам» при помощи западного оружия, а также при помощи западных солдат, «если это потребуется».
«Вот академик, ярый любитель НАТО, умолявший вчера вечером „нанести удары по российским войскам и базам“! Их мир рушится, они готовы к тотальной войне! За счет интервью Карлсона они получили большой удар по голове!» — заключил он.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
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