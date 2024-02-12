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Баку выразил обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении

14:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко вызван с МИД республики, ему выражена обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи до внимания еще раз было доведено, что противоречащая первоначально достигнутым договоренностям деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную обеспокоенность. Было отмечено, что указанная миссия, вопреки заявленным целям вносить вклад в региональную стабильность, а также построение доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется как средство пропаганды против Азербайджана», — говорится в сообщении.

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