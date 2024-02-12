Украина потребовала от Польши привлечь к ответственности высыпавших зерно из грузовиков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Украины в Польше обратилось в местную полицию с требованием возбудить дело после инцидента на границе, во время которого польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

«После получения информации о зерне, рассыпанном польскими фермерами из украинских грузовиков, которые были опломбированы после соответствующих таможенных процедур и двигались транзитом в Литву, посольство и генеральное консульство Украины в Люблине немедленно обратились в полицию Польши с требованием возбудить дело по факту этого позорного преступления», — написал он в соцсети.

Зварыч добавил, что Украина настаивает на привлечении виновных к ответственности, а также ожидает, что польские власти не допустят повторения подобных инцидентов.

11 февраля правый политик и один из организаторов протестов на границе Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорогуск на границе с Украиной. Из-за этого инцидента между двумя странами разгорается новый скандал. Ранее крайне резко действия поляков прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой.