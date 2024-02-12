Управляющая компания СФН в 2023 году выплатила пайщикам на 70% больше, чем годом ранее

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Управляющая компания «Современные фонды недвижимости» (СФН) в 2023 году выплатила пайщикам закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости почти 17 млрд руб. инвестиционного дохода. Годом ранее выплаты составили 10 млрд руб.

Интерес к вложениям в коммерческую недвижимость заметно вырос. Так, в 2023 году СФН удвоили привлечение в ЗПИФ – с 77 млрд до 164 млрд руб. Число пайщиков выросло с 55 тыс. до 91 тыс.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости – это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в объекты коммерческой недвижимости. Пайщики не тратят время на поиск объектов, общение с арендаторами, решение вопросов ремонта и эксплуатации – всем этим занимаются профессиональные управляющие.

В линейке продуктов управляющей компании есть ЗПИФ для разных типов инвесторов. Так, квалифицированным инвесторам доступен Комбинированный ЗПИФ «Современная коммерческая недвижимость» с порогом входа 1000 руб., в состав имущества которого входят Центр обработки данных в Москве и складские комплексы рядом с аэропортами Домодедово и Пулково.

Неквалифицированные инвесторы могут рассмотреть ЗПИФ недвижимости «Современный 8», в состав которого войдут сданные в долгосрочную аренду склады в крупных логистических хабах страны. Арендаторами объектов недвижимости, входящими в состав имущества ЗПИФ под управлением СФН, выступают крупнейшие российские компании: «Яндекс», Ozon, «ВкусВилл», СДЭК, СберЛогистика, «Детский мир» и другие.

«Современные фонды недвижимости» – один из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости. На конец 2023 года объем чистых активов ЗПИФ под управлением компании составлял 334 млрд руб. Продукты управляющей компании в разные годы удостаивались престижных премий, в том числе «Элита фондового рынка», «Финансовая элита России», Wealth Navigator Awards.

«2023 год стал для нас рекордным по выплаченному доходу, – отметила директор проектов «Современные фонды недвижимости» Екатерина Васильченко. – Складская недвижимость продолжает расти в цене из-за ограниченного предложения и высокого спроса. В свою очередь, спрос опережает предложение из-за продолжающегося роста e-commerce в России. В складской недвижимости вакансия по итогам 2023 нулевая, что приводит к динамичному росту ставок».

«Наш первый складской фонд, созданный в 2016 году, по итогам прошлого года показал доходность 25,7% годовых, что соответствует средней доходности 18,72% годовых за весь период инвестирования, – добавила она. – Фонд, созданный в 2021 году, состоит исключительно из новых складов, расположенных в ключевых логистических хабах России. Он показал доходность 9,5% годовых за 2023 год, и его потенциал продолжит раскрываться по мере развития этого рынка. Фонд для квалифицированных инвесторов, ориентированный на приобретение складов и центров обработки данных, принес своим пайщикам доходность 14% годовых».

Что касается влияния ключевой ставки, то сейчас доходность фондов недвижимости как минимум не уступает депозитам, отметила Екатерина Васильченко: «При этом ЗПИФ не только дает возможность приобрести продукт с высокой доходностью на длительном горизонте, в то время как ставки по депозитам меняются вместе с ключевой ставкой, но и защищает от инфляции. Инвестиции в перспективные отрасли недвижимости позволяют получить дополнительную доходность за счет прироста стоимости объектов, на который влияют высокая инфляция, удорожание строительства и другие факторы».