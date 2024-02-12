Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на бортовые системы кораблей 5-го флота Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, 11 февраля хакерская группировка под названием «Шторм» провела успешную атаку против 5-го флота ВМС США и объявила о том, что в ее распоряжении оказались секретные документы, в том числе фотографии и подробные планы американской базы на Бахрейне. Хакеры опубликовали часть похищенных документов, предупредив, что у них есть нечто более важное. Оно попадет в руки тех, кто поддерживает «Ось сопротивления» в борьбе против США.