Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента вместо Байдена
20:40 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис заявила газете The Wall Street Journal, что будет готова в случае необходимости исполнять обязанности американского лидера Джо Байдена.
Ей напомнили об обеспокоенности граждан Соединенных Штатов возрастом Байдена и спросили, придется ли ей убеждать американцев в том, что она будет готова возглавить страну, если возникнет такая необходимость.
«Я готова. Безусловно», — ответила она, добавив, что у людей, видевших ее во время работы, нет сомнений в ее компетентности.
Издание отмечает, что в последние месяцы на Харрис приходятся все более серьезные и многочисленные обязанности, она задействована в том числе в работе, которую ведет американская администрация в связи с палестино-израильским конфликтом.
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