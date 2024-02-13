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Украина даже с помощью Запада не победит в конфликте — Такер Карлсон

09:32 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте. Такое мнение выразил в понедельник американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — сказал он. Соответствующая видеозапись размещена на странице журналиста в социальной сети X.

«И у нее (Украины — прим. ТАСС) нет людей, у России население на 100 млн больше, чем у Украины. Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», — добавил он.

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